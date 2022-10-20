İstanbul Barosu'nda kritik seçim

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:39

İktidarın yıllardır biat ettiremediği ve Atatürkçü duruşuyla bilinen İstanbul Barosu’nun genel kurulunda, başkan adayları Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan avukat Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi’nden avukat Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’ndan avukat Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan avukat Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan avukat Gülden Sönmez, Genç Hukuk Hareketi Grubu’ndan avukat Türkan Kara, Önce Avukat Grubu Elif Görgülü ve avukat Mert Er Karagülle yarışacak.

Filiz Saraç

Avukat Filiz Saraç veya Elif Görgülü’nden birisinin seçimi kazanması durumunda başkan, “144 yıllık İstanbul Barosu tarihindeki ilk kadın baro başkanı” unvanına sahip olacak.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski başkan yardımcısı avukat Berra Besler, eski devlet bakanı avukat Önay Alpago, eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi avukat Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu, DİSK’in avukatlarından Ali Şen, avukat Umur Güriş’in de aralarında olduğu TBB ve İstanbul Barosu’nda çeşitli görevlerde bulunmuş avukatlar ve 68 kuşağından avukatların da bulunduğu İstanbul Barosu’nun duayen isimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak başkan adayı Filiz Saraç’a destek açıklamasında bulundu. Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAĞ) ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu (ÖDAV) da Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi’nden avukat Hasan Kılıç’a destek vereceklerini açıkladı.

Kılıç’ın listesine 2 ÖDAV’lı ve 2 ÇAĞ’lı avukat girdi.