İstanbul Barosu davasının ikinci duruşması bugün görülecek: 1 saati aşkın süre kapıda bekletildiler

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması bugün başlıyor. İki gün boyunca sürecek dava, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

Duruşmanın yapılacağı Silivri’deki mahkeme salonuna gelen İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, yönetim kurulu üyeleri ve uluslararası hukuk temsilcileri İstanbul Barosu’na tahsis edilen odaya giriş yapamadı. Bekleyiş, 1 saatten uzun sürdü.

‘ADİL YARGILANMA HAKKININ NASIL İHLAL EDİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ’

“İstanbul Barosu’na özgülenmiş olan baro odasına bile giremiyorum” diyen Kaboğlu, “Burada yargılanmanın, adil yargılanma hakkını neden ve nasıl ihlal ettiğinin bir göstergesidir. Bu tam da ‘Anayasaya aykırılık’ itirazımızın bir gerekçesidir” açıklamasında bulundu.

Jandarma, 1 saatten uzun süredir devam eden bekleyişin ardından İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerini odaya aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadeleri alınmış, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve seçim yapılmasına hükmetmişti.