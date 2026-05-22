İstanbul Barosu’ndan CHP’ye dayanışma ziyareti

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin “hukukun üstünlüğünü savunma ve insan haklarını koruma görevinin gereği olarak” gerçekleştirildiği belirtildi.
Baro heyeti, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti yöneticileri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
“DEMOKRATİK DÜZENİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Ziyarette konuşan İbrahim Kaboğlu, CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının hukuken yok hükmünde olduğunu söyledi.
Kaboğlu, “Ülkemizde demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan her türlü uygulamaya karşı Anayasa’yı ve demokratik düzeni hukuk yoluyla savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.