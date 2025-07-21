İstanbul Barosu’ndan 'Murat Çalık' açıklaması: Yaşam hakkı en temel insan hakkıdır

İstanbul Barosu, tutuklu bulunan Çalık’ın cezaevinde yaşadığı ağır sağlık sorunlarına dikkati çekerek, yaşam hakkı ve kişi özgürlüğü bağlamında Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine atıfla tutukluluğun devam ettirilmesini “hukuki ve insani açıdan kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Çalık’ın ağır sağlık sorunları yaşamasına rağmen halen tutuklu bulunmasının hem hukuken hem de insan hakları açısından ciddi bir ihlal olduğu vurgulanan açıklamada, “Bir kişinin hayati tehlikesi açık ve net olmasına rağmen cezaevinde tutulması, kamu görevlilerinin cezai ve hukuki sorumluluklarını, devletin de hukuki yükümlülüğünü gerektiren bir durumdur” denildi.

Baro, Anayasa’nın 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2'nci ve 5'inci maddelerine dikkati çekerek, “Haksız, hukuka aykırı ve tamamen keyfi şekilde tutuklanan bir kişinin ciddi sağlık sorunlarının bulunması, tutukluluğun devamını hukuken olanaksız hale getirmektedir” açıklamasında bulundu.

Yalnızca Çalık’ın değil, cezaevinde kalamayacak durumda olan tüm hasta mahpusların ve belediyelere yönelik operasyonlar sonucu haksız şekilde özgürlüğünden alıkonulan yurttaşların durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tutukluluğun “istisnai bir tedbir” olduğunu hatırlatarak, bu kişilerin bir an önce tahliye edilmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Barosunun söz konusu yargı süreçlerini ve tutukluluk uygulamalarını yakından izleyeceği vurgulandı.