İstanbul Barosu'ndan tepki: Avukatların adliyelere girişine kısıtlama geldi

İstanbul Adalet Sarayı’nda ve Anadolu Adalet Sarayı’nda avukatların, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna girişinin yoğun güvenlik önlemleri alınarak kısıtlandığı öğrenildi.

İstanbul Barosu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİM DERHAL BAŞLATILACAK"

"Savunma engellenemez" denilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"İstanbul Adalet Sarayı’nda ve Anadolu Adliyesi’nde avukatların girişini kısıtlayan X-ray ve güvenlik uygulamaları, savunmayı yargı sisteminin dışına iten hukuk dışı bir anlayışın ürünüdür.

Savunmayı dışlayan, avukatsız bir yargıyı amaçlayan bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Savunma, yargının kurucu unsurudur; hiçbir gerekçeyle değersizleştirilemez. Konuya ilişkin yazılı başvurumuz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılmıştır.

Geri adım atılmaması halinde her türlü hukuki girişim derhâl başlatılacaktır. Meslektaşlarımızı dayanışmaya, yurttaşlarımızı ise kendi savunma haklarına yönelik bu müdahalelere karşı duyarlılığa çağırıyoruz."