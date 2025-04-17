İzmir’de Selçuk Kozağaçlı tepkisi: 'Hiç kimsenin hukuki güvencesi yok'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:15

Güncelleme: 17.04.2025 - 19:15

İzmir Barosu önünde yapılan basın açıklamasına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın da katıldı.

Kozağaçlı’nın Soma Faciası ve tahliye olduktan sonra yaptığı konuşmaların ses kaydı dinletilirken “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur”, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, ÇHD susmadı susmayacak” sloganları atıldı.

"AÇIK BİR ÖRNEĞİ"

Basın İzmir Barosu Başkan Sefa Yılmaz, yaşananların kişi hak ve özgürlüklerinin nasıl bir keyfiyete tabi olduğunu göstergesi olduğunu belirterek, “Yaşananlar, bu ülkede hiç kimsenin en temel hakları dahi kullanmaktan alıkonulabileceğinin bir özetidir. Yaşananlar bu ülkede hiç kimsenin hukuki güvencesinin olmadığının açık bir örneğidir. Yaşananlar herkes için eşit ve adil uygulanabilir bir hukuk değil, ‘düşmanlık saiki güden’ bir sözde hukuk mekanizması ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir” dedi.

Kozağaçlı’nın her zaman ezilenler ve sömürülenlerin yanında olduğu vurgulayan Yılmaz, “Ülkemizde demokrasi ve hukukun üstünlüğü gerçekten sağlanana kadar, halkımız yoksulluk, baskı ve geleceksizlik sarmalından kurtulana kadar, bu ülkenin aydınlık insanları, elini taşın altına koyan hukukçuları, gazetecileri, sendikacıları, devrimcileri özgür bir ülkede özgür insanlar olarak yaşayana kadar mücadelemizi, birliğimizi, dayanışmamızı diri tutacağız. Selçuk Kozağaçlı’ya özgürlük! Av. Can Atalay’a özgürlük! Av. Fırat Epözdemir’e özgürlük! Haksız ve hukuka aykırı şekilde cezaevlerine atılan herkese özgürlük!” ifadelerini kullandı.