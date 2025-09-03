İstanbul Barosu Sazlıdere’den seslendi: ‘Burada kesilen her ağaç geriye götürülemezlik ilkesini ihlal ediyor’

BATUHAN SERİM

2025-2026 adli yılı 1 Eylül itibarıyla başladı. Yeni adli yıl için “çevresel adalet” temasına vurgu yapan İstanbul Barosu bu kapsamda; yeni bina inşaatlarının yükseldiği Kanal İstanbul proje alanında yer alan Sazlıdere’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘BU TOPRAKLAR HİÇBİR DEVLETTE OLMAYAN ÜÇ SÖZLEŞMEYİ BİR ARAYA GETİRİYOR’

Burada konuşan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, “Bu topraklar hiçbir bölgede, hiçbir devlette olmayan üç sözleşmeyi bir araya getirmiştir. Birincisi Montrö Sözleşmesi’dir, ikincisi Barselona Sözleşmesi’dir, üçüncüsü de Bükreş Sözleşmesi’dir. Bu üç sözleşme dünyanın hiçbir başka bölgesinde bu şekilde buluşmamaktadır” diyerek sözlerine başladı.

KABOĞLU ANAYASA’NIN 3. MADDESİNİ HATIRLATTI

“Türkiye Cumhuriyeti bir çevre devletidir” ifadeleriyle konuşmasına devam eden Kaboğlu, “Bu çevre devleti dayanağını, Anayasa’nın değişmez maddesi olan 3. maddesinden almaktadır” hatırlatmasında bulundu.

‘GERİYE GÖTÜRÜLEMEZLİK İLKESİNE AYKIRI’

Kaboğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Burada kesilecek her ağaç değil, her çalı geriye götürülmezlik ilkesini ihlal etmektedir. Burada yok edilecek her doğal unsur aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ekolojik Anayasa düzenini tehlikeye düşürecek bir faaliyet olacaktır.

‘GELECEK KUŞAKLAR İÇİN BİR TEHDİT’

Bu bölgeye yapılacak olan doğal olmayan müdahaleler, gelecek kuşakların ekolojik dengesi korunmuş bir ülkede yaşama hakkını tehdit eden girişimler olacaktır.

‘BÖLGENİN İMHASINA YÖNELİK POLİTİKALAR…’

Umarım bu mekanda paylaştığımız bilgi, bundan böyle bu bölgenin imhasına yönelik politikalar ve uygulamalarda yeni bir dönem oluşturacaktır. Gelecek kuşaklar ekolojik dengesi korunmuş bir ülkede yaşasın.”