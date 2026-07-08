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İstanbul Barosu seçimleri: Ümit Kocasakal 'Cumhuriyetçi Güç Birliği' adayı oldu

İstanbul Barosu seçimleri: Ümit Kocasakal 'Cumhuriyetçi Güç Birliği' adayı oldu

8.07.2026 12:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul Barosu seçimleri: Ümit Kocasakal 'Cumhuriyetçi Güç Birliği' adayı oldu

Ekim ayında gerçekleştirilecek İstanbul Barosu seçimleri öncesinde üç farklı avukat grubu bir araya gelerek "Cumhuriyetçi Güç Birliği"ni oluşturdu. "Önce ülke ve Cumhuriyet" şiarıyla yola çıkan ittifakın çatı adayı ise baro eski başkanlarından Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal oldu.
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Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan İstanbul Barosu seçimleri öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Barosu'nda faaliyet gösteren Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu (İMAG) birleşerek "Cumhuriyetçi Güç Birliği" adıyla yeni bir oluşum kurduklarını ilan etti.

Oluşumun yayımladığı ortak bildiride, İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın baro başkanlığı için 'çatı aday' olarak belirlendiği duyuruldu. Bildiride, önceki dönem başkan adayları olan Av. Ali Gürbüz (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu), Av. Elif Görgülü (Önce Avukat Grubu) ve Av. Hakan Çatak'ın (İMAG) bu ittifakın mimarları arasında yer aldığı görüldü.

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"KURUCU DEĞERLER AĞIR BİR SALDIRI ALTINDA"

"Önce Ülke ve Cumhuriyet, Önce Hukuk Devleti. Yeniden Güçlü Baro ve İtibarlı Avukat" sloganıyla yola çıkan Cumhuriyetçi Güç Birliği'nin açıklamasında uyarılara yer verildi.

1923 Cumhuriyeti'nin ve anayasanın değiştirilemez maddelerinde ifadesini bulan kurucu değerlerin, hukuk devletinin ve temel hak ve özgürlüklerin ağır bir saldırı altında olduğu vurgulandı. Bu tablo karşısında, Atatürk'ün çizgisini merkeze alanların, ülkenin üniter yapısına ve ulus devlete sahip çıkanların kişisel beklentilerini bir yana bırakarak bir araya gelmesinin tarihi bir görev olduğu belirtildi.

ADAYLIK AÇIKLAMASI PERŞEMBE GÜNÜ

Kendi kurumsal yapılarını ve kimliklerini koruyarak bir araya geldiklerinin altını çizen gruplar, Ümit Kocasakal'ın adaylık açıklamasının 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11:30'da İstanbul Barosu'nun Galata Hizmet Binası'nda (Kültür Merkezi) yapılacağını bildirdi.

Cumhuriyetçi Güç Birliği, benzer kaygıları taşıyan tüm meslektaşlarını bu toplantıya destek vermeye davet etti.

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