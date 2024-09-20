İstanbul Barosu'nda 'aday' tartışması

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:13

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:13

İstanbul Baro yönetiminde ağırlıklı olan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, yeni dönem adayı olan Av. Ali Gürbüz'ün adaylığını gazete ilanları ile açıklayarak, mevcut Başkan Av. Filiz Saraç'ı, "korsan paralel aday" olmakla suçladı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, ilan yoluyla kamuoyuna ve meslektaşlarına seslenerek, grubun geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı ön seçim yoklamasında, Av. Ali Gürbüz'ün çoğunluğun kararıyla başkan adayı olarak belirlendiğini söyledi.

Açıklamada, mevcut başkan Av. Filiz Saraç'ın da 2 yıl önceki seçime grubun önseçim kararı ile katıldığını, ancak bu seneki genel kurul öncesi grup kararını hiçe sayarak "korsan" şekilde adaylığını açıkladığı vurgulandı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, verdikleri gazete ilanında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatları bölünme ve parçalanmaya karşı uyardı.

İlan metni şöyle:

"İki yıl önce, bugünkü baro başkanının katıldığı seçimi 'demokrasi şöleni' olarak niteleyenler, bu kez yarışma cesareti gösteremedikleri ön seçimden kaçmış, paralel bir oluşuma giderek gayrı ahlaki bir ön seçim tertiplemişlerdir. Şahsi hırsları uğruna her türlü ilkeyi bir kenara bırakan, 'önce ben' diyen bu anlayışa pirim vermeyeceğiz. Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu, başta tam bağımsızlık temelinde, anti-emperyalizm, Cumhuriyet'in kurucu değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü olmak üzere, kendini var eden değerler ışığında mücadelesini sürdürecektir. Bu ilkeler ışığında, bayrağı taşımakla görevlendirdiğimiz kişi, başkan adayımız Av. Ali Gürbüz'dür."

AV. FİLİZ SARAÇ YENİDEN ADAY

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun 14 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirdiği ön seçimde geçerli 285 oyun tamamını alarak yeni dönemde de başkanlık yolunda güven tazeledi.

144 yılın ardından İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı seçilen ve “Gelişen ve Gençleşen Baro” için yeni döneme hazırlanan Saraç, “Bilgi ve tecrübeyi İstanbul Barosu’nun geleceği olan genç meslektaşların coşkusu, vizyonu ile birleştirerek geleceğe birlikte yürüyoruz. Etkin Baro, Güçlü Avukat diyerek çıktığımız bu yolda, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri ışığında, Cumhuriyet değerlerini koruyan, gelişen, gençleşen ve en önemlisi değişen bir baro için mücadeleye devam edeceğiz!” dedi.

“HAK VE ADALET İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Görevi süresince mesleki ve toplumsal konularda aktif olarak mücadele veren Başkan Av. Filiz Saraç, “Avukatlar yargının kurucu unsurudur, hukuk devletinin, insan hakları ve demokrasinin güvencesidir. Avukatlar ve onların meslek örgütü olan Barolar, adaletsizliğin karşısında her zaman dimdik durmuştur! Avukatlar olarak güçlünün hukukunu değil hukukun gücünü savunmaya, bağımsız yargı için mücadeleye, hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adil yargılanma ilkesinin her gün çiğnendiği bu ortamda, hukuk devleti, bağımsız yargı ve adalet için mücadele etmeye ve direnmeye devam ediyoruz ve etmekte kararlıyız” dedi.