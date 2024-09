Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturması hakkında gelişmeleri aktardı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:58

Güncelleme: 16.09.2024 - 18:58

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

‘YENİ BİR GELİŞME YOK’

Eren bugün yaptığı açıklamada, 13 Eylül Cuma günü gözaltına alınan tutuklu amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın ifade işlemlerinin devam ettiğini belirterek, “Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin, baromuzun yönetim kurulu ve Baro Başkanı olarak daha önce bu ve benzeri davalarda tecrübe sahibi olan, bu davaları bilen avukatlarımızla oluşturduğumuz bir komisyonla takip edeceğiz. Sayımıza şu an eklemeler devam ediyor, 10 kişiyi bulacağız. Şu an ifade işlemleri devam ediyor, her gün bir gözaltı oluyor. Adli Tıp Kurumu raporları önemli. Adli Tıp Kurumu’nun ölüm sebebine ilişkin raporu henüz gelmedi dosyaya. Bu aşamada raporlar bekleniyor. Onun dışında DNA örneklerine ilişkin rapor daha önce gelmişti. Belirli kan örnekleri vardı. Onlarla ilgili raporlar da geldi ama şu an itibariyle soruşturma dosyasında yeni bir gelişme maalesef yok. İfade işlemleri devam ediyor. En son Hediye Güran alınmıştı. Hediye’nin gözaltı işlemleri devam ediyor. Bugün, en kötü gözaltı süresi sona ereceği için yarın adliyeye sevk edileceği konusunda soruşturma savcılarından bilgi aldık. Şu an kolluk ifadesi var ama savcılık ifadesi henüz başlamadı. İfade içeriği ile ilgili beyanda bulanamayacağımızı biliyorsunuz, soruşturma gizliliğini ihlal etmek istemiyoruz. Çünkü sürekli gözaltılar, sürekli yeni bilgi alma konusunda insanlar getiriliyor. Bu ifade içerikleriyle insanlar sorulacak sorulara maalesef önceden hazırlıklı geliyorlar. Bu anlamda içerik konusunda tabii ki haber yapma, kamuoyunun bilgi alma hakkı vardır ama dediğim gibi ifade içerikleri konusunda bizlere soru sormazsanız seviniriz” diye konuştu.