İstanbul Barosu'nda devir teslim töreni... Yeni Başkan İbrahim Kaboğlu, Filiz Saraç'tan görev devraldı

İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı Filiz Saraç, 19-20 Ekim 2024 tarihinde yapılan 127. Olağan Genel Kurulu’nda İstanbul Barosu’nun yeni başkanı seçilen Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu’na görevini devretti.

İstanbul Barosu'nda devir teslim töreni... Yeni Başkan İbrahim Kaboğlu, Filiz Saraç'tan görev devraldı
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ANKA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 18:10

Geçen haftasonu yapılan genel kurulda İstanbul Barosu’nun yeni başkanı seçilen Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, geçen dönem İstanbul Baro Başkanı olan Filiz Saraç'tan bugün görevi devraldı. Düzenlenen törenle, Kaboğlu, yeni Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de yönetimi devraldı. 

Devir teslim törenine Filiz Saraç ile birlikte Genel Sekreter Burcu Öztoprak Alsulu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahar Güldaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Naipoğlu ile Bahar Ünlüer Öztürk katıldı.

KABOĞLU: ŞİDDET VE TERÖRÜ KINIYORUZ

Yeni başkan Kaboğlu, TUSAŞ saldırısına ilişkin de açıklama yaptı. Kaboğlu,"Şiddetin ve terörün her türlüsünü kınıyoruz. Kolektif güvenlik hakkı temeldir. TUSAŞ Ankara tesislerine yönelik saldırıda yaşamını yitiren yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve olayda yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıda rehin alınanlar sağlıklı bir şekilde serbest bırakılana kadar konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.


Etiketler: #Baro #İstanbul Barosu #Görev

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