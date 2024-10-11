İstanbul Başakşehir'de rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Oynadığım oyunların etkisinde kaldım'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:43

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:59

İstanbul Başakşehir'de yaşanan olayda maskeli bir saldırgan, eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı.

3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı. Yakalanan şüpheli 17 yaşındaki M.G. ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

TUTUKLANDI

Dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 17 yaşındaki M.G. cadde üzerinde yürüyen kişilere rastgele bıçakla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından yakalanan şüpheli M.G., bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

İFADELER ŞOKE ETTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; gözaltına alınan şüpheli M.G.’nin ifadesi de ortaya çıktı.

M.G. ifadesinde sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını belirterek, “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarıda kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.

"HEDEF SEÇMEDEN BIÇAKLADIM"

İfadesinde sokakta gördüğü kişileri bıçakla saldırarak yaraladığını ifade eden M.G., "Özellikle kimseyi bilerek hedef seçmedim" diyerek, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da insanların kendisine saldıracağı düşüncesiyle onlara bıçakla saldırdığını söyledi.