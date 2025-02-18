İstanbul Başakşehir'de trafikte maganda dehşeti: Bir erkek, kadın sürücünün aracına saldırdı!

Başakşehir’de otomobiliyle ilerleyen Benazir S.D. (28) yol vermediği için selektör yaptığı Serkan Z. (39) tarafından trafikte saldırıya uğradı. Kadının aracına yumruk ve tekmeyle saldıran Serkan Z. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen maganda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Başakşehir'de trafikte maganda dehşeti: Bir erkek, kadın sürücünün aracına saldırdı!
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:02

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün saat 19.00 sıralarında otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı.

Bu duruma sinirlenen erkek sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran maganda, kadın sürücünün aracına saldırdı.

Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli 'Mala zarar verme', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı.

2 SUÇ KAYDI DAHA ÇIKTI: ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Z.’nin poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlendi.


Etiketler: #Başakşehir #Trafik #Saldırgan

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