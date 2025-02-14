Haftanın son mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Haftanın son mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Trafik zaman zaman adeta durma noktasına geldi.
Haftanın son mesai gününde İstanbul'da oluşan yoğun trafik, akşam iş çıkış saatinde giderek arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yaşanırken, D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde de araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.
Trafik yer yer durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu.
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