İstanbul beyaza büründü, kazalar peş peşe geldi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:23

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:06

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı kazalara neden oldu. Yokuşlarda kayganlaşan yollar, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine yol açarken, birçok araç kazaya karıştı. Sarıyer, Kağıthane ve Beykoz’da meydana gelen kazalar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sarıyer Maden Mahallesi’nde bir kamyonet yokuş inerken kontrolden çıktı. Araç, kayarak yan döndü ve güçlükle durabildi. Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde ise yokuşu çıkamayan bir sürücü, kayarak arkadaki araçlara çarptı. Aynı ilçedeki Şirintepe Mahallesi’nde ise bir taksi sürücüsü, yokuştan inerken aracının kaymasını engelleyemedi.

Yan dönen taksi, park halindeki bir araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde ise bir İETT otobüsü, frene basmasının ardından kayarak ilerledi. Başka bir İETT otobüsü de kayarak yan döndü. Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi’nde bir otomobil, karda kayarak yol kenarına düştü.

Sarıyer Maslak’ta ise kar yağışı sırasında ilerleyen bir otomobil, yolda kalan bir başka araca çarptı. Yaşanan kazalar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyardı.