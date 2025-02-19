Tekirdağ’da yoğun kar yağışı: Saray ilçesi beyaza büründü

Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:20

Güncelleme: 19.02.2025 - 17:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak ilçenin belirli bölgelerini beyaza bürüdü.

Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde yer alan Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde ise kar yağışı yer yer ve hafif şekilde devam ediyor. Yetkililer, olası buzlanmalara karşı sürücülerin tedbirli olmalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyardı.