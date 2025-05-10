İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 16:18

Güncelleme: 10.05.2025 - 22:06

İstanbul'da bir metrobüs kazası meydana geldi. Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilik, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen bir başka metrobüsün çarptığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor" dedi.

Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ebru Heper.

YARALI SAYISI YÜKSELDİ

Son gelişmeye göre; Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananların sayısı 48'e yükseldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haramidere Sanayi Durağı'ndaki kazadan toplam 49 kişi etkilendi.

Kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

37 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

SEFERLER TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin ise kazanın meydana geldiği duraktaki çalışmaları devam ediyor.