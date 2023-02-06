İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar ve yağmur sonrası, çamura bulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinde başladı.
Kentin birçok ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından İstanbul Boğazı'nın da rengi değişti.
İstanbul Boğazı'na akan çamur, mavi deniz suyunu çamur rengine dönüştürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması