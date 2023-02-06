İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar ve yağmur sonrası, çamura bulandı.

DHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:35
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinde başladı.

Kentin birçok ilçesinde etkili olan kar ve yağmurun ardından İstanbul Boğazı'nın da rengi değişti.

İstanbul Boğazı'na akan çamur, mavi deniz suyunu çamur rengine dönüştürdü.


İstanbul Boğazı kar yağışı

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