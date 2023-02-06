Selahattin Demirtaş'tan 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması: 'TBMM'yi duyarlı olmaya çağrıyorum'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, şimdiye kadar 284 yurttaşın hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Demirtaş, "Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:40
Selahattin Demirtaş'tan 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması: 'TBMM'yi duyarlı olmaya çağrıyorum'
Abone Ol google-news

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.

'TBMM'Yİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'

Sayın Bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin. 

Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum"


Selahattin Demirtaş HDP deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor
Volkan Demirel, gözyaşları içinde deprem için yardım istedi

Volkan Demirel, gözyaşları içinde deprem için yardım istedi
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: Dakika dakika bölgeden son gelişmeler! İlk belirlemelere göre 284 kaybımız var...

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: Dakika dakika bölgeden son gelişmeler! İlk belirlemelere göre 284 kaybımız var...

En Çok Okunan Haberler