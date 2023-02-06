Selahattin Demirtaş'tan 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması: 'TBMM'yi duyarlı olmaya çağrıyorum'
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, şimdiye kadar 284 yurttaşın hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Demirtaş, "Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık" ifadelerini kullandı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
"Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.
'TBMM'Yİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'
Sayın Bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin.
Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum"
1- Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 6, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması