Selahattin Demirtaş'tan 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması: 'TBMM'yi duyarlı olmaya çağrıyorum'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:40

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:40

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevlerinden hepimiz kan vermek için başvuru yaptık. Battaniyelerimizi de halkımıza göndermek istiyoruz. Bize kolaylık sağlansın.

'TBMM'Yİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'

Sayın Bakan, cezaevlerindeki on binlerce kişi ailelerinden haber alamıyor. Her gün telefon hakkı tanınsın, ailelerin cezaevlerini aramalarına izin verilsin.

Haksız yere içeride tutulan binlerce kişinin, bu felaketi hücrelerinden acı içinde izlemelerine sessiz kalmayın. Hepimiz yardım ve kurtarma çalışmalarına katılmak, geçici de olsa halkımızın yanında olmak istiyoruz. TBMM'yi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum"