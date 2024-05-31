İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Bir geminin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik yeniden başladı.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:06
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Cornelia" isimli gemi, makine arızasının giderilmesiyle, kılavuz kaptan, Kurtarma-9 ve Kurtarma-12 römorkörleri refakatinde Boğaz'daki seyrine devam etti.

Çift yönlü ve geçici olarak askıda olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, söz konusu geminin seyrini tamamlamasının ardından kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.


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