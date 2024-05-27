Çanakkale Boğazı’nda genel kargo gemisi makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 83 metre uzunluğundaki ‘ANASTASIA’ isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.
Yunanistan’dan Kocaeli’ye giden 83 metre uzunluğundaki ‘ANASTASIA’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık limana demirletildi.
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