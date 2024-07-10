İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı gemilere güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:10
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli geminin Boğaz geçişini tamamlamasının ardından güney-kuzey yönlü açıldı.

Gemi trafiği, söz konusu gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı.


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