İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:25

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.