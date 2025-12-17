İstanbul Boğazı'nda denizden buhar yükseldi

İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi.
Gemilerin önünde de yunuslar da kameraya yansıdı.
Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi.
