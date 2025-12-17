Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Boğazı'nda denizden buhar yükseldi

İstanbul Boğazı'nda denizden buhar yükseldi

17.12.2025 11:43:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul Boğazı'nda denizden buhar yükseldi

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi. Boğaz'dan geçen gemilerin önünde ise yunuslar görüldü.

İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi.

Gemilerin önünde de yunuslar da kameraya yansıdı.

Image

Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi. 

İlgili Konular: #deniz #İstanbul Boğazı