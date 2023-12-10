Son dakika... Zonguldak'taki heyelandan acı haber geldi: Anne ve oğulun cesetlerine ulaşıldı!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:53

Zonguldak’ta göçük altındaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Konuyla ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, “9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, göçük altında kalan 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denilmişti.

Daha sonra yapılan açıklamada AFAD bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Dün Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda onlarca kişi toprak altında kalmış, anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyordu.