İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:19

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halinde olan 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki Panama bandıralı VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde dümeni kilitlendi.

Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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