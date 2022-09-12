İstanbul Boğazı’nda bir kişi akıntıya kapıldı

Üsküdar, Salacak sahilinde denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki yurttaşlardan yardım isteyen şahıs, balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:02
İstanbul Boğazı’nda bir kişi akıntıya kapıldı
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Üsküdar, Salacak Sahili’nde geçtiğimiz günlerde denize giren şahıs akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki yurttaşlar denizde çırpınan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada sahildeki yurttaşlar ise balıkçılardan denizdeki kişiyi kurtarmak için yardım istedi. Denizdeki şamandıraya sarılarak yardım bekleyen şahıs balıkçı teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahısın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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