İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
İstanbul Boğazı'nın kuzey girişinde kuyu yük gemisi makine arızası yaptı.
Player Alanı
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi Kıyı Emniyetine ait kurtarma römorkörleriyle Türkeli Demir Sahası’na çekildi.
İzmit’ten Romanya’ya gitmek için hareket eden 100 metre boyundaki PRINCESS AYANA isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan Karadenize geçiş yaptığı sırada makine arızası yaptı.Arıza yapan kuru yük gemisi, sevk edilen Kıyı Emniyeti’ne ait Kurtarma -18 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na çekilerek demirletildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğada bulunuyor kandaki zehri temizliyor
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- CHP'de dikkat çeken 'istifa' kararı
- Çok konuşulacak 'Yavaş' iddiası
- Gökhan Zan'a 'Hatay' teklifi: 'Cin gibi adam...'
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu
- Özel'den 'Büyükerşen' paylaşımı
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?