Çanakkale Boğazı 'yoğun sis' nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 07:50
Çanakkale Boğazı 'yoğun sis' nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Abone Ol google-news

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.


İlgili Haberler

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak trafiğe açıldı
Çanakkale açıklarında 169 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 169 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında lastik botlarda 169 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında lastik botlarda 169 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler