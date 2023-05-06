İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yelken yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.
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