İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:44
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yelken yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.


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