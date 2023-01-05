Son Dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
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