Son Dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

AA
05 Ocak 2023 Perşembe, 06:23
Son Dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

 


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