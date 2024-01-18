Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler: 'Boğaziçi, ABD boş...'

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:27

Merkez Bankası (MB) çalışanının, Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasına yönelik tepkiler sürüyor.

"DEVLETİ REZİL EDİYORLAR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özdağ, Büşra Bozkurt adlı çalışanın CİMER'e yazdığı şikâyet dilekçesinin yer aldığı haberi de alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Devletin kurumsal yapısı böyle çürüyor. Boğaziçi, ABD vs. boş. Devlet kültürü olmayan cahiller devleti rezil ediyorlar."

Devletin kurumsal yapısı böyle çürüyor. Boğaziçi, ABD vs. boş. Devlet kültürü olmayan cahiller devleti rezil ediyorlar. @zaferpartisi https://t.co/m2QFXcmXfg — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 18, 2024

NE OLMUŞTU?

MB çalışanı Büşra Bozkurt, Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyet dilekçesi vermişti. Erol Erkan’ın MB'de yönetici gibi davrandığı, kendisine özel oda tahsis edildiği ve bankaya gelip 'teftiş' yaptığı da iddia edilmişti.