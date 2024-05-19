İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:03

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:03

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.