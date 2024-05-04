Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı

İstanbul Boğazı, bugün 11:00 ile 17:00 saatleri arasında yarış nedeniyle gemi trafiğine kapatılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:30
Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı
Abone Ol google-news

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda bugün, saat 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alınacağı duyuruldu.


İstanbul Boğazı haberleri Boğaz haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da vahşet: Sokakta tartıştığı iki kadından birinin boğazını kesti, diğerini yaraladı

Ankara'da vahşet: Sokakta tartıştığı iki kadından birinin boğazını kesti, diğerini yaraladı
Boğaziçi’nde hukuksuz ‘kayyım’ kararları protesto edildi

Boğaziçi’nde hukuksuz ‘kayyım’ kararları protesto edildi
Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci’nin yeni görevine tepki yağdı: ‘150 bin TL maaş ödenecek’

Boğaziçi’nin kayyum rektörü Naci İnci’nin yeni görevine tepki yağdı: ‘150 bin TL maaş ödenecek’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi

Erdoğan ile görüşmenin ardından: Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
Kocaeli'de fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası

Kocaeli'de fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı
Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi
Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi

Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi
Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası
Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!

Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!