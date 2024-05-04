Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:30

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda bugün, saat 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alınacağı duyuruldu.