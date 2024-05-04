Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 6 saat askıya alındı
İstanbul Boğazı, bugün 11:00 ile 17:00 saatleri arasında yarış nedeniyle gemi trafiğine kapatılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda bugün, saat 11.00-17.00 arasında yapılacak olan BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap-Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alınacağı duyuruldu.
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