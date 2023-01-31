İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle durdurulan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, kuzey-güney yönünde yeniden başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:36
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla saat 06.38'den itibaren çift yönlü durduruldu.

Trafik, hava şartlarının normale dönmesinin ardından saat 11.30 itibarıyla kuzey-güney yönlü yeniden açıldı.


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