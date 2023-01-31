İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:46
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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İstanbul'da gece saatlerinde görülmeye başlayan sis, İstanbul Boğazı'nda sabaha doğru etkisini artırdı.

Özellikle Sarıyer çevresinde etkili olan sis nedeniyle saat 06.38'de geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 


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