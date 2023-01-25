Kherson Limanı'nda Türk Gemileri hasar gördü: 'Çok sıkıntılı ve endişeliyiz'

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:43

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 15:43

Ukrayna'nın Kherson Limanı'nda bekleyen Türk gemileri atılan füzeler nedeniyle hasar gördü. Tuzla adlı geminin yanı sıra Ferahnaz gemisinde de hasar oluştu.

Ferahnaz gemisinin bağlı olduğu Çakıroğlu Denizcilik yetkilisi Hüseyin Çebi, "Ferahnaz yaklaşık bir senedir maalesef limanda ve bu savaş nedeniyle mahsur kalmış durumda. Dün bir bomba atıldı limana. Bu limandaki diğer Türk gemisi Tuzla gemisi isabet aldı ve yanıyor" dedi.

"YARIN BİZİM GEMİYE DE GELEBİLİR"

Çebi, "Şu ana kadar da bir müdahale yapılamamış. Ancak bu bombalamanın direkt olarak bizim gemimizle alakası yok. Tabii oradan sıçrayan bazı şarapnel parçaları, gemide bazı hasarlara neden oldu. Ama bu bizim geminin hareketiyle alakalı bir sakınca teşkil etmiyor. Maalesef diğer gemideki bu sıkıntısından dolayı elbette biz de çok üzüntülü ve endişeliyiz. Çünkü bugün o gemiye gelen isabet yarın bizim gemiye de gelebilir korkusu içindeyiz" diye konuştu.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinin gelmediğini belirten Çebi, "Aynı limanda gemiler yan yana. Bir kısmı yanaşık bir kısmı da demir bölgesinde . Tuzla gemisi de yanaşmış bir durumdaydı ve isabet aldı. Herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisi bize de gelmedi. Biz bilgileri bizim gemimizin tek personeli var şu anda kaptanımız ondan alıyoruz. Şu anda kendisi de güvenli bir bölgede olayları takip etmekte. Size aktardığım bilgiler zaten onun ağzında alınmış bilgiler" diye konuştu.