İstanbul Boğazı'nda sis: Köprüler görünmüyor!

Etkili olan sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de sis nedeniyle görünmez hale geldi.

İstanbul Boğazı'nda sis: Köprüler görünmüyor!
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:20

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunanlar İstanbul Boğazı'nda ektili olan sisi cep telefonuyla görüntüledi.

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken, sisin etkisi yer yer devam ediyor.


Etiketler: #Boğaz #Sis #İstanbul #köprü

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