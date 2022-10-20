Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

AA
20 Ekim 2022 Perşembe, 07:18
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Abone Ol google-news

Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.


Çanakkale Boğazı Sis transit

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler