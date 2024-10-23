İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği!

Büyükçekmece'de bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:42

Büyükçekmece, Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR GELECEK...


Etiketler: #Büyükçekmece #Yangın

İlgili Haberler

İstanbul Büyükçekmece'de erkek dehşeti: Lüks villayı basıp kadını öldürdü!

İstanbul Büyükçekmece'de erkek dehşeti: Lüks villayı basıp kadını öldürdü!
Büyükçekmece'de engelli çocuğa şiddet iddiası! 2 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece'de engelli çocuğa şiddet iddiası! 2 kişi gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler