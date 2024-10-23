İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binada yangın paniği!
Büyükçekmece'de bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Büyükçekmece, Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
AYRINTILAR GELECEK...
Etiketler: #Büyükçekmece #Yangın
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