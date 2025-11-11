Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama... CHP'nin kapatılması mı isteniyor?

11.11.2025 15:39:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesinin ardından Yargıtay'a CHP hakkında kapatma davasına yönelik bildirimde bulundu. Son dakika açıklaması yapan Başsavcılık ise "Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin iddianamenin açıklanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tepki çeken bir hamle geldi.

Başsavcılık, bugün duyurduğu İBB iddianamesinin ardından Yargıtay'a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında Anayasa’nın 69. maddesince kapatma davasına yönelik bildirimde bulundu. 

"SİYASİ PARTİLER KANUNU GEREĞİ BİLDİRİMDE BULUNULMUŞTUR"

Söz konusu gelişmenin kamuoyuna yansımasının ardından, Başsavcılıktan da son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur."

