İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama... CHP'nin kapatılması mı isteniyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin iddianamenin açıklanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tepki çeken bir hamle geldi.
Başsavcılık, bugün duyurduğu İBB iddianamesinin ardından Yargıtay'a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında Anayasa’nın 69. maddesince kapatma davasına yönelik bildirimde bulundu.
"SİYASİ PARTİLER KANUNU GEREĞİ BİLDİRİMDE BULUNULMUŞTUR"
Söz konusu gelişmenin kamuoyuna yansımasının ardından, Başsavcılıktan da son dakika açıklaması geldi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi siyasi partiler kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur."