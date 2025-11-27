İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB iddianamesi açıklaması: 'Önce gün verilip sonra iptal edildiği...'

İBB iddianamesinin görüleceği dava için ilk duruşma tarihinin duyurulduğu ancak duyurulan tarihin hemen sonra iptal edildiği öne sürüldü.
Duruşma tarihinin 18 Aralık olarak duyurulduğu iddiaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgi notunda, "İmamoğlu suç örgütüne dair iddianameye ilişkin İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Önce gün verilip sonra iptal edildiği yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.