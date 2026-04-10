İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan dikkat çeken açıklama: Ünlülere yönelik operasyonlar devam edecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adliye muhabirleriyle bir araya gelen Dönmez, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının devam edeceğini belirtti.

"YENİ OPERASYONLAR OLACAK"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi veren Dönmez şöyle devam etti:

"Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler."

Dönmez, "Birçok ülke ile irtibat kurduk, uyuşturucu baronlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fransa ve Belçika’da uyuşturucu madde satışı yapacakken yakalattığımız şüpheliler oldu. Fransa, Hollanda ve Belçika tarafından kurulan Avrupa’da bir uyuşturucu maddeyle mücadele çalışma grubu var o gruba dahil olduk. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapıyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ İFŞA DEĞİL"

Dönmez şöyle konuştu:

"Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler.

Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu. Amacımız ifşa değil. Narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırabileceğimiz kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurduk. Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik. Ünlüler örnek alınan özenilen insanlar. Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz. Narkotik operasyonlarımız devam edecek."

DÜN BİR OPERASYON DAHA YAPILMIŞTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Mert Demir ve Norm Ender'in de olduğu 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Uyuşturucuya özendirme" suçundan gözaltına alınan Yusuf Güney tutuklandı.