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İstanbul'da 3 ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı: Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz

İstanbul'da 3 ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı: Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz

4.07.2026 09:42:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da 3 ilçede hafta sonu denize girmek yasaklandı: Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz

İstanbul'da Sarıyer, Arnavutköy ve Beykoz ilçelerinde artan dalga boyu nedeniyle hafta sonu boyunca denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıklar, yurttaşları can güvenliği konusunda uyardı.
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İstanbul'da hafta sonu serinlemek için deniz kenarına gitmeyi planlayan yurttaşlara kötü haber geldi.

Sarıyer, Arnavutköy ve Beykoz ilçelerinde, olumsuz deniz koşulları ve artan dalga yüksekliği nedeniyle denize girmek iki gün boyunca yasaklandı. 

KAYMAKAMLIKLAR UYARDI

Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, güncel meteorolojik değerlendirmelere işaret edilerek 4-5 Temmuz tarihlerinde dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği ifade edildi. Olası boğulma vakalarının önüne geçmek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin iki gün süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi. 

Benzer bir karar Arnavutköy'den de geldi. Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçedeki sahillerde dalga yüksekliğinin artması sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. 

Karadeniz'e kıyısı olan bir diğer ilçe olan Beykoz'da da kaymakamlık, sahil, plaj ve koylarda hafta sonu boyunca denize girilmesine müsaade edilmeyeceğini açıkladı.  

İlgili Konular: #Yasak #yüzme

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