İstanbul'da 4-5 Temmuz'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilecek "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle hafta sonu bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, koşu programı kapsamında kapatılacak yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları belirledi.

KAPATILACAK CADDE VE SOKAKLAR

Açıklamaya göre, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar şu cadde ve yollar araç trafiğine kapatılacak:

• Bahçeköy, Meserburnu, Piyasa, Haydar Aliyev, Mısır, Hacı Ali Paşa, Raif Bey, Hacı Osman Bayırı, Demokrasi Şehitleri ve Çayırbaşı caddeleri,

• Çayırbaşı Taksim Yolu.

Ayrıca bölgedeki pek çok sokak ve çıkmaz sokak da trafiğe kapalı olacak. Araç geçişine izin verilmeyecek sokaklar şunlar:

• Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları,

• Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazları.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılan yollara alternatif olarak şu güzergahlar açık olacak:

• Sarıyer-Çayırbaşı Yolu ve Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli,

• Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ile Yeniköy-Tarabya Caddesi.