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İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 7 kişi mahsur kaldı, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 7 kişi mahsur kaldı, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

8.07.2026 08:53:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 7 kişi mahsur kaldı, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kağıthane ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, dumanlar bütün katlara ulaştı. Binadan çıkamayan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak'ta saat 06.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hızla büyürken dumanlar bütün katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın hızla kontrol altına alındı. Duman sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişi ise, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedbiren tüm bina tahliye edilirken sokakta yaşayan yurttaşların bir kısmı evlerinden meraklı gözlerle yangını izledi bir kısmı ise panikle kendini sokağa attı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve duman tahliyesi yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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