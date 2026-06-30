Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 83 yaşındaki adamı telefonla arayıp 72 milyon dolandırdılar: Bin 758 altını elden teslim etmiş

İstanbul'da 83 yaşındaki adamı telefonla arayıp 72 milyon dolandırdılar: Bin 758 altını elden teslim etmiş

30.06.2026 09:35:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da 83 yaşındaki adamı telefonla arayıp 72 milyon dolandırdılar: Bin 758 altını elden teslim etmiş

Beşiktaş'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Dinçer K.(83)'yi 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim almaya ikna eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, 16 Nisan günü Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 83 yaşındaki Dinçer K. telefonla kendisini arayan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını elden teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği’nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan çalışmalarda, olayda 'eldenci', 'aracı', 'üst aracı' ve 'atıcı' olarak görev aldıkları değerlendirilen şüpheliler Mehmet Uçak, Hasan Taş, İsmail Aygin, Fethi Kaymaz ve Selahattin Akmeşe’nin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler bugün, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 'Organizatör' olarak değerlendirilen şüpheli Hakan Ural ile 'atıcı' konumundaki Ahmet Karatay’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #sahte altın

İlgili Haberler

İsmailağa'da yarım tonluk altın vurgunu: Cemaatin emanetçi kuyumcusu ortadan kayboldu
İsmailağa'da yarım tonluk altın vurgunu: Cemaatin emanetçi kuyumcusu ortadan kayboldu Fatih'te Altıneller Kuyumculuk’un sahibi Mehmet Y.'nin piyasadan topladığı iddia edilen yaklaşık 500 kilogram altınla ortadan kaybolduğu bildirildi. Y.'nin kayıplara karışması sonrası kuyumcudaki altınlarının bir kısmının İsmailağa Cemaati'ne ait olduğu iddia edildi. Cemaatten ayrılan Cübbeli Ahmet ise kuyumcunun tefecilik yaptığını söyleyerek "Bu altınlar kimindi?" sorusunu sordu.
Altın fiyatlarında 2013'ten bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı...
Altın fiyatlarında 2013'ten bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı... 30 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 30 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...