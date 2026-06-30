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Altın fiyatlarında 2013'ten bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı...

Altın fiyatlarında 2013'ten bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı...

30.06.2026 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında 2013'ten bu yana bir ilk: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 30 Haziran 2026 Salı...

30 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 30 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Batı Asya'da jeopolitik risklerin azalması ve ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 5.953 TL
Çeyrek altın 9.875 TL
Cumhuriyet altını 39.290 TL
Ons altın 3.972 dolar
Yarım altın 19.708 TL
Tam altın 39.666 TL
Gremse altın 99.468 TL

Spot altının ons fiyatı salı günü yüzde 1,5 düşüşle 3.956,92 dolara geriledi. Böylece aylık kaybı yüzde 12,7'ye ulaşan değerli metal, mevcut seviyelerin korunması halinde üst üste dördüncü ayını da ekside kapatacak. ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,7 değer kaybederek 3.969,30 dolara indi.

ALTIN 2013'TEN BU YANA EN SERT ÇEYREKLİK DÜŞÜŞE İLERLİYOR

Altının, İran savaşı sırasında enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyonist baskıları artırması ve buna bağlı olarak faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi nedeniyle, 2024'ten bu yana ilk, 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana ise en sert çeyreklik düşüşünü kaydetmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “Yüksek enflasyon, yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar, normalde altını destekleyen tüm olumlu faktörlerin önüne geçmiş durumda” dedi.

Enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, faiz getirisi sağlamayan bir varlık olması nedeniyle yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesini kaybediyor.

GÖZLER FED'DE

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üç kez faiz artıracağı beklentisi öne çıkıyor. CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 64 seviyesinde fiyatlanıyor.

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller almak amacıyla bu hafta açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verilerini yakından takip ediyor.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

ABD doları üst üste ikinci ayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, doların değer kazanması altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getiriyor.

PETROLDE DE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Petrol fiyatları ise yatırımcıların bu hafta Doha'da yapılması beklenen İran-ABD görüşmelerine odaklanmasıyla, İran'ın henüz resmi bir toplantı planlanmadığını açıklamasına rağmen, 2020'den bu yana en sert çeyreklik düşüşe hazırlanıyor.

ALTIN İÇİN YENİ FİYAT TAHMİNİ

Marex analisti Edward Meir, yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 3.500-4.400 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördü.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2 düşüşle 57,13 dolara geriledi. Platin yüzde 1,1 değer kaybederek 1.557,21 dolara, paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.208,17 dolara indi.

Üç değerli metalin de hem aylık hem de çeyreklik bazda kayıpla dönemi tamamlaması bekleniyor.

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