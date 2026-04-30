İstanbul'da araç kafedeki müşterilerin arasına daldı: Yaralılar var

30.04.2026 09:13:00
DHA
Bakırköy, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce motosiklete çarptı, daha sonra da refüjü aşarak yan yolda bulunan kafeye girdi. Kazada kafedeki 5 müşteri ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

D-100 Karayolu Yenibosna metrobüs durağı mevkiinde saat 23.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde bulunan Muhammet İ.'nin kullandığı 34 ZU 8903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce aynı yönde giden motosiklete çarptı, daha sonra da refüjü aşarak kafeye girdi. Kazada kafede bulunan 5 müşteri ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada kafede oturan müşteriler de kendilerini dışarı attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 5 müşteriye ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri kaza yapan otomobil sürücüsü Muhammet İ.'ye de müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipler ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri araçta bir süre tedbir amaçlı inceleme yaptı. Kafenin içine giren otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Hızla gelen otomobilin önce motosiklete çarptığı daha sonra da refüjü aşarak kafeye yöneldiği anlar görüntülerde yer aldı.

