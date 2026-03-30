İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 58'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında yüzde 18'li seviyelere kadar gerilemişti. Son haftalarda görülen yağışların etkisiyle ve regülatörlerden sağlanan suyla doluluk oranı son haftalarda arttı, 20 Şubat itibarıyla yüzde 42,09'a, 29 Mart itibarıyla da yüzde 58,03'e ulaştı.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan tablolara göre geçen yıl 29 Mart'ta seviye yüzde 80, 2024'te ise yüzde 82 civarındaydı. Tablolara göre yılbaşından bu yana Melen regülatöründen 180 milyon metreküp, Yeşilçay'dan ise 72 milyon metreküp su sağlandı.